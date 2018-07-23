Китайские ученые создадут субмарину с искусственным интеллектом

Директор по морским технологиям Шэньянского университета ( Китай ) Лин Ян подтвердил, что ведущие ученые страны разрабатывают модель подлодки, которую оснастят искусственным интеллектом. Об этом сообщила «Свободная пресса».

Новой субмариной будет управлять искусственный интеллект. На ней не предполагается размещать экипаж. Подлодка предназначена для выполнения самых разнообразных задач. К примеру, установка мин и разведка.

Специалисты планируют начать испытания новых подлодок ближе к 2020-м годам.

В начале июля у японского побережья команда исследователей Политехнического института Кюсю обнаружила субмарину Третьего рейха, которая затонула в 1946 году.