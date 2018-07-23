Ещё
Китайские ученые создадут субмарину с искусственным интеллектом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайские ученые создадут субмарину с искусственным интеллектом 

360tv.ru 51 минуту назад
Директор по морским технологиям Шэньянского университета (Китай) Лин Ян подтвердил, что ведущие ученые страны разрабатывают модель подлодки, которую оснастят искусственным интеллектом. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Новой субмариной будет управлять искусственный интеллект. На ней не предполагается размещать экипаж. Подлодка предназначена для выполнения самых разнообразных задач. К примеру, установка мин и разведка.
Специалисты планируют начать испытания новых подлодок ближе к 2020-м годам.
В начале июля у японского побережья команда исследователей Политехнического института Кюсю обнаружила субмарину Третьего рейха, которая затонула в 1946 году.
360tv.ru: последние новости
Водитель «Яндекс.Такси» до смерти избил мужчину в ЮАО Опубликованы кадры мусорных волн в Доминикане Крупнейший логистический центр Подмосковья принесет региону 6,8 млрд рублей инвестиций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор482
Дачники будут жить по новым правилам128
Украина приготовилась перехватывать российские корабли117
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России123
Тест: Дачник или дитя асфальта?15
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение