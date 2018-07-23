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Лунин подписал контракт с «Реалом»
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Лунин подписал контракт с «Реалом» 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
19-летний вратарь Андрей Лунин подписал контракт с "Реалом", сообщает Твиттер мадридцев. От руководства «королевского клуба» на церемонии присутствовал президент клуба Флорентино Перес.
Действующий победитель Лиги чемпионов объявил о покупке украинского голкипера 22 июня. Сегодня, 23 июля, договормежду клубом и игроком, рассчитанный на 6 лет, вступил в силу.
По данным Marca, «Реал» заплатил «Заре» за переход Лунина 8,5 миллионов евро. В прошлом сезоне вратарь провел за клуб из Луганска 36 матчей во всех турнирах, пропустил 54 мяча. В десяти матчах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.
👋 #WelcomeLunin 🖋 Andriy Lunin pic.twitter.com/0Cx3FWLM8w
— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 23 июля 2018 г.
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