Лунин подписал контракт с «Реалом»

19-летний вратарь Андрей Лунин подписал контракт с "Реалом" , сообщает Твиттер мадридцев. От руководства «королевского клуба» на церемонии присутствовал президент клуба Флорентино Перес.

Действующий победитель Лиги чемпионов объявил о покупке украинского голкипера 22 июня. Сегодня, 23 июля, договормежду клубом и игроком, рассчитанный на 6 лет, вступил в силу.

По данным Marca, «Реал» заплатил «Заре» за переход Лунина 8,5 миллионов евро. В прошлом сезоне вратарь провел за клуб из Луганска 36 матчей во всех турнирах, пропустил 54 мяча. В десяти матчах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

👋 #WelcomeLunin 🖋 Andriy Lunin pic.twitter.com/0Cx3FWLM8w

— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 23 июля 2018 г.