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Машины премиальных марок уходят на вторичку быстрее, чем массовые
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Машины премиальных марок уходят на вторичку быстрее, чем массовые
Вести.Ru
53 минуты назад
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Фото:
Вести.Ru
Исследователи выяснили, сколько времени в первых руках после покупки проводят автомобили различных марок, купленные новыми. Те, кто предпочитает премиальные бренды, меняют машины заметно чаще.
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