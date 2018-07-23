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Машины премиальных марок уходят на вторичку быстрее, чем массовые
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Машины премиальных марок уходят на вторичку быстрее, чем массовые 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Исследователи выяснили, сколько времени в первых руках после покупки проводят автомобили различных марок, купленные новыми. Те, кто предпочитает премиальные бренды, меняют машины заметно чаще.
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