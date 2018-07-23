В Гагаринском районе, под предлогом замены водосчетчиков неизвестные украли 3 млн руб

Источник в правоохранительных органах сообщил, что двое неизвестных обокрали квартиру на юго-западе столицы.

Со слов источника, в ОВД «Гагаринский», 19 июля, обратилась жительница Гагаринского района. «Женщина рассказала, что в ее квартиру на Ленинском проспекте под предлогом замены водосчетчиков зашли двое мужчин в синих спецовках. После ухода незнакомцев женщина обнаружила, что из дома пропали 3 млн руб.», — пояснил источник.

В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Полиция провела осмотр места происшествия и изъяла улики, в том числе след от ботинка и пломбу от счетчика.

Фото: rostovgazeta.ru