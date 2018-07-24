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Полузащитник «Порту» Эррера может стать игроком «Лиона»
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Полузащитник «Порту» Эррера может стать игроком «Лиона» 

Чемпионат.com 37 минут назад
«Лион» заинтересован в услугах полузащитника португальского «Порту» и сборной Мексики Эктора Эрреры, сообщает Paris United.
Французский клуб уже сделал предложение «драконам» о трансфере 28-летнего футболиста. На данный момент «Порту» рассматривают варианты более выгодной продажи Эрреры.
Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» рассматривают мексиканца в качестве одного из игроков для укрепления состава перед возвращением в Лигу чемпионов. Эррера выступает за «Порту» с 2013 года. Его контракт с «драконами» истекает следующим летом, и футболист не планирует оставаться в португальском клубе после завершения соглашения. В минувшем сезоне Эктор провел 29 матчей в чемпионате Португалии, забил 3 гола и получил 7 желтых карточек.
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