«Интер» может приобрести полузащитника «Порту» Эрреру

Миланский «Интер» планирует пополнить состав полузащитником португальского «Порту» Эктором Эррерой, сообщает Gazzetta dello Sport. У 28-летнего футболиста еще год будет действовать соглашения с «драконами». При этом Эррера не планирует оставаться после завершения контракта в «Порту».

По данным издания, стоимость игрока сборной Мексики может составлять порядка 20 миллионов евро. «Интер» рассматривает Эрреру в качестве одного из игроков для укрепления состава перед возвращением в Лигу чемпионов.

Мексиканец выступает за «Порту» с 2013 года.