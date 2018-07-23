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«Интер» может приобрести полузащитника «Порту» Эрреру
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«Интер» может приобрести полузащитника «Порту» Эрреру 

SPORT24.ru 53 минуты назад
Миланский «Интер» планирует пополнить состав полузащитником португальского «Порту» Эктором Эррерой, сообщает Gazzetta dello Sport. У 28-летнего футболиста еще год будет действовать соглашения с «драконами». При этом Эррера не планирует оставаться после завершения контракта в «Порту».
По данным издания, стоимость игрока сборной Мексики может составлять порядка 20 миллионов евро. «Интер» рассматривает Эрреру в качестве одного из игроков для укрепления состава перед возвращением в Лигу чемпионов.
Мексиканец выступает за «Порту» с 2013 года.
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