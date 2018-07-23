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Иван Носков возглавил совет директоров АО «Теплоэнерго»
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Иван Носков возглавил совет директоров АО «Теплоэнерго» 

АиФ Нижний Новгород 52 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Иван Носков возглавил новый состав совета директоров АО «Теплоэнерго», сообщается на сайте городской администрации.
В новый совет директоров по предложению мэра Владимира Панова вошли представители Общественной палаты Нижнего Новгорода, представители вузов и Общероссийского народного фронта. 20 июля на расширенном заседании совета Иван Носков был единогласно избран председателем.
«Сегодняшнее совещание было установочным — мы решили основные организационные вопросы. Вместе с тем, представители общественных организаций обратили внимание на ряд проблем, которые волнуют жителей», — сообщил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Александр Котельников.
На заседании были определены приоритеты работы и утвержден бизнес-план. Общественники озвучили ряд предложений по оптимизации работы предприятия, активную дискуссию вызвал вопрос о нюансах законодательства, которое регламентирует подключение к сетям новых потребителей.
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