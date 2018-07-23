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Советская классика на улицах Москвы: как проходило ГУМ-авторалли
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Советская классика на улицах Москвы: как проходило ГУМ-авторалли 

Sputnik Южная Осетия 54 минуты назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
В ралли приняли участие более 130 исторических автомобилей советских марок. Модели ГАЗ, ЗИС, ЗИЛ, «Москвич» и «Запорожец» стартовали на Красной площади и проехали по историческим местам Москвы 100 километров.
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