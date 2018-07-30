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Гоночная команда Snag Racing выставит на ралли «Дакар» два экипажа
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Гоночная команда Snag Racing выставит на ралли «Дакар» два экипажа 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Overtime.life
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Команда Snag Racing выставит два экипажа в классе багги на ралли-марафон «Дакар» в 2019 году. Об этом сообщил журналистам пилот команды Сергей Карякин.
"На "Дакар" мы [команда Snag Racing] едем двумя экипажами, спонсорская поддержка помогла нам пойти на такой шаг. Это часть огромной командной тактики, которая нацелена на победу в зачете. Если один экипаж сломается, то второй сможет подстраховать, довести команду до победного финиша", — сказал он.
Вторым пилотом команды может стать тренер Карякина Александр Доросинский. «Это человек, которому я доверяю, он является сильным пилотом. У него достаточно мастерства пилотирования, чтобы ехать на „Дакар“, — отметил он.
Ранее гонщик подал заявку на участие в гонке в категории SSV на багги. Ралли-марафон „Дакар“ в 2019 году пройдет 6-17 января по территории Перу. В 2017 году Карякин выиграл „Дакар“ в зачете квадроциклов.
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