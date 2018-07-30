Гоночная команда Snag Racing выставит на ралли «Дакар» два экипажа

ЕКАТЕРИНБУРГ , 30 июля. / ТАСС /. Команда Snag Racing выставит два экипажа в классе багги на ралли-марафон «Дакар» в 2019 году. Об этом сообщил журналистам пилот команды Сергей Карякин.

"На " Дакар " мы [команда Snag Racing] едем двумя экипажами, спонсорская поддержка помогла нам пойти на такой шаг. Это часть огромной командной тактики, которая нацелена на победу в зачете. Если один экипаж сломается, то второй сможет подстраховать, довести команду до победного финиша", — сказал он.

Вторым пилотом команды может стать тренер Карякина Александр Доросинский. «Это человек, которому я доверяю, он является сильным пилотом. У него достаточно мастерства пилотирования, чтобы ехать на „Дакар“, — отметил он.