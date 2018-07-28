Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин стал первым в классе Open на ралли «Шёлковый путь» 

Официальный финиш той части ралли, что проходила в России, прошёл в пятницу днём. А вечером победителей наградили на Красной площади.
— Есть финиш на «Шелковом пути» и победа в классе Open. Четвёртые в Абсолюте зачёта внедорожников. Всем спасибо за поддержку, — написал на своей странице во «ВКонтакте» Сергей.
Отставание экипажа уральцев от лидеров гонки составило 7 часов 33 минуты и 13 секунд. После финиша Сергей Карякин заявил, что «Шёлковый путь» — подготовка к следующему «Дакару» (ралли этого года гонщик не смог продолжить из-за перелома руки), где он поедет уже на багги. Карякин посвятил победу уральского экипажа заявке Екатеринбурга на «Экспо-2025».
— Хочу посвятить победу нашего уральского экипажа в международном ралли-марафоне «Шёлковый путь-2018» заявке Екатеринбурга на «Экспо-2025»! Надеюсь, в ноябре этого года мы сможем одержать важную победу не только для нашего региона, но и для всей России, — сказал Сергей.
Изначально ралли планировали начать в Китае, но из-за проблем с организацией стартовать пришлось в Астраханской области. Изменение маршрута стоило команде Сергея «цифр с семи нулями».
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