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Дневник чемпиона: Финиш в шаге от подиума в абсолюте и триумф в классе Open
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Дневник чемпиона: Финиш в шаге от подиума в абсолюте и триумф в классе Open 

autosport.com.ru 1 час назад
В пятницу в Москве финишировал восьмой в истории ралли-рейд «Шелковый Путь». Победу в категории Open и четвертое место в абсолютном зачете завоевал Сергей Карякин. Гонщик Snag Racing рассказывает в «Дневнике чемпиона», который выходит на AUTOSPORT.com.ru при поддержке RAVENOL, как складывался его путь к этому достижению…
«Спасибо организаторам за такую гонку! Очень все понравилось. Спасибо спонсорам нашей команды, в первую очередь Fores и УГМК, за то, что верят в нас даже после неудач, которые случились на «Дакаре» [авария и сход]. На самом деле очень важно, когда ты знаешь, что в тебя верят, несмотря ни на что. И ты стараешься отплатить тем же самым, — говорит Сергей Карякин. — В начале ралли-рейд был достаточно сложным для нас, потому что возникли технические проблемы. Машина была новая. Мы провели обкатку — 500 км в Екатеринбурге — но там такой жары и песка не было. Поэтому условия изменились, начались определенные технические неполадки, мы их устранили, и машина поехала».
Победитель «Дакара-2017» также поделился впечатлениями от заключительного спецучастка, отметив, что последние километры не были морально тяжелыми.
«На самом деле было очень комфортно. Был очень приятный доп, который понравился мне тем, что там было много рулежных моментов и сложная навигация, при которой важна командная работа. Ведь если бы гонщик гнал сломя голову, ни один штурман не справился бы. Мы с Антоном [Власюком] ездим с самого детства, сработались. Он профессионал, штурман высокого уровня, а я, надеюсь, неплохой пилот!» — сказал Сергей Карякин.
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