В Нижнем Тагиле единоросс сдал партбилет, протестуя против пенсионной реформы: «Не хочу участвовать в навозе»

Житель Нижнего Тагила Свердловской области Николай Тарахов подал эмоциональное заявление о выходе из партии «Единая Россия» , объяснив свой поступок несогласием с проводимой в стране пенсионной реформой, которую он считает антинародной.

"Настоящим уведомляю вас о прекращении моего членства в партии «Единая Россия» в связи с тем, что программа вашей партии и деятельность ее руководства стали направлены против собственного народа. Я не хочу участвовать в данном навозе и пачкаться об Это", — говорится в заявлении Тарахова, скриншот которого опубликован в телеграм-канале

"Пьяная Армата"

В заявлении, поданном на имя вр. и. о. секретаря Нижнетагильского отделения «Единой России» Владислава Пинаева , громогласно сообщается лишь о несогласии с генеральной линией партии. Однако автор побоялся написать, что конкретно в партии деятельности вызвало его возмущение как рядового члена. Но авторы телеграм-канала предполагают, что причиной эмоциональной реакции стало недавнее решение депутатов Госдумы от «Единой России»

принять в первом чтении

скандальный закон о повышении пенсионного возраста.

В нижнетагильском отделении партии подтвердили, что документ о выходе из партии действительно поступил, но комментировать произошедшее отказались. В то же время в партии отметили, что пока Николай Тарахов остается членом партии. «Заявление он принес только сегодня, а решение об его исключении должен принять совет местного отделения», — пояснили в исполкоме, отвечая на вопрос сотрудников информагентства

Znak.com Добавим, что на страничке Николая Тарахова в соцсети «ВКонтакте» размещено несколько его фотографий. На одном из снимков

он позирует перед камерой в куртке, шарфе и с флажком, на которых нанесена партийная символика «Единой России».

Напомним, Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе, по повышению пенсионного возраста с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. По задумке, для мужчин повышение растянется на 10 лет и завершится в 2028 году, для женщин переходный срок составит 15 лет и завершится к 2034 году.

Это решение правительства вызвало недовольство в обществе. По данным соцопросов,

до 90% россиян

против повышения пенсионного возраста в стране. Рекордный за 7 лет рост недовольства

обрушил

и рейтинг Владимира Путина . В столице и регионах уже прошли акции протеста, организованные профсоюзами и представителями оппозиции, и планируются новые.

Противники пенсионной реформы опасаются, что с учетом нынешней статистики продолжительности жизни повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие россияне просто не доживут до пенсии. Кроме того, увеличится уровень безработицы, поскольку растущее число работников нужно еще обеспечить рабочими местами, а сделать это в условиях экономического кризиса непросто. К тому же бизнес не заинтересован трудоустраивать людей старших возрастов, которые чаще болеют, хуже приспособлены к высоким нагрузкам и к усвоению новых знаний и навыков.

"Брожение" началось и в среде единороссов, которые на протяжении двух десятилетий являются главной политической опорой для Кремля. Так, депутат от «Единой России» Наталья Поклонская

проголосовала против

принятия законопроекта.

Несмотря на риски дестабилизации общественно-политической ситуации, власти идти на уступки не хотят. Вместо этого предлагается лишь усилить контроль за подачей информации о нововведениях. Уповая на эффективность цензуры, в Кремле фактически

запретили

подконтрольным экспертам и СМИ употреблять словосочетание «пенсионная реформа», предлагая заменять его на «пенсионный маневр» или нечто подобное.