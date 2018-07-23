Тагильский единоросс покинул партию со скандалом

Житель Нижнего Тагила Николай Тарахов направил электронное сообщение в городское отделение "Единой России" о выходе из партии. Заявление единоросса на имя врио секретаря местного отделения Владислава Пинаева опубликовал телеграм-канал «Пьяная Армата».

"Программа вашей партии и деятельность ее руководства стали направлены против собственного народа. И я не хочу участвовать в данном навозе и пачкаться об Это", — говорится в заявлении Николая Тарахова.

В пресс-службе свердловского реготделения ЕР подтвердили, что такое заявление действительно поступило по электронной почте. Однако для выхода из партии следует соблюсти несколько формальностей. «Так заявления не подаются. Нужно прийти лично, сдать партбилет и заявление в определенной форме. Да, человек высказал свою позицию, сделал это максимально публично — его право, осуждать мы не собираемся», — пояснил "Уралинформбюро" пресс-секретарь отделения Максим Бестфатер, отметив, что «приходит в партию все-таки больше людей, чем уходит».

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