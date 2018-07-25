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В уфимском аэропорту на рейс не пустили троих детей
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В уфимском аэропорту на рейс не пустили троих детей 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
У детей возникла проблема с документами
В аэропорту Уфы не пустили на рейсы троих несовершеннолетних. Пограничники задержали детей 2001, 2002 и 2011 годов рождения во время прохождения паспортного контроля. Юные пассажиры должны были вылететь в Ташкент и Анталью, но их планам не суждено было сбыться.
Ребята собирались выехать за границу в сопровождении родственников, но письменного соглашения от родителей на право выезда у них не было.
— Пассажиров не пропустили через государственную границу, передали их родителям, — сообщили в пресс-службе ФСБ России. — Также в комиссию по делам несовершеннолетних направили материалы дел об административном правонарушении.
По вопросам пограничного контроля в ведомстве советуют обращаться на портал Госуслуг и в Пограничное управление в Уфе по телефону 8 (347) 229-04-95.
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