В уфимском аэропорту на рейс не пустили троих детей

У детей возникла проблема с документами

В аэропорту Уфы не пустили на рейсы троих несовершеннолетних. Пограничники задержали детей 2001, 2002 и 2011 годов рождения во время прохождения паспортного контроля. Юные пассажиры должны были вылететь в Ташкент и Анталью , но их планам не суждено было сбыться.

Ребята собирались выехать за границу в сопровождении родственников, но письменного соглашения от родителей на право выезда у них не было.

— Пассажиров не пропустили через государственную границу, передали их родителям, — сообщили в пресс-службе ФСБ России. — Также в комиссию по делам несовершеннолетних направили материалы дел об административном правонарушении.

По вопросам пограничного контроля в ведомстве советуют обращаться на портал Госуслуг и в Пограничное управление в Уфе по телефону 8 (347) 229-04-95.