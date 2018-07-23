Ещё
Прокуратура прокомментировала задержку рейса из Уфы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура прокомментировала задержку рейса из Уфы 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Уфимская транспортная прокуратура проверила соблюдение прав пассажиров при задержке авиарейса в Международном аэропорту «Уфа». Как сообщает надзорное ведомство, вылет по маршруту Уфа-Симферополь был отложен. Время задержки составило 3 часа 45 минут.
Установлено, что по расписанию рейс должен был отправиться сегодня в 6:50 по местному времени. Регистрацию прошли 163 пассажира. Однако фактически судно вылетело в 10:35.
— Причиной задержки явилось позднее прибытие воздушного судна. В период ожидания вылета пассажиры рейса были обеспечены прохладительными напитками, — говорится в сообщении.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
Паспортные данные жителей Башкирии вновь оказались на свалке В Уфе сократили 4,6 тысяч работников Тело менеджера УМПО обнаружили под Сафроновским мостом в Уфе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор463
Дачники будут жить по новым правилам128
Украина приготовилась перехватывать российские корабли116
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России120
Тест: Дачник или дитя асфальта?13
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение