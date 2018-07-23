Прокуратура прокомментировала задержку рейса из Уфы

Уфимская транспортная прокуратура проверила соблюдение прав пассажиров при задержке авиарейса в Международном аэропорту «Уфа». Как сообщает надзорное ведомство, вылет по маршруту Уфа-Симферополь был отложен. Время задержки составило 3 часа 45 минут.

Установлено, что по расписанию рейс должен был отправиться сегодня в 6:50 по местному времени. Регистрацию прошли 163 пассажира. Однако фактически судно вылетело в 10:35.

— Причиной задержки явилось позднее прибытие воздушного судна. В период ожидания вылета пассажиры рейса были обеспечены прохладительными напитками, — говорится в сообщении.

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