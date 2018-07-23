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Новый ТЦ «Каравай» с фермерским рынком открылся в Наро‑Фоминске
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Новый ТЦ «Каравай» с фермерским рынком открылся в Наро‑Фоминске 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Наро-Фоминске открылся новый торговый центр «Каравай», первый этаж которого отвели под фермерский рынок, также в ТЦ организованы детская игротека, кафе, магазины и парковка, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
«21 июля состоялось долгожданное событие — открытие торгового центра «Каравай» в Наро-Фоминске. Современный многоуровневый магазин отличается необычной, очень удобной планировкой и большой торговой площадью. Первый этаж реализован как фермерский рынок с расширенными зонами продажи свежего мяса, мясных деликатесов и птицы, живой, охлажденной, мороженой рыбы и морепродуктов, а также свежих овощей, фруктов, молочной продукции и многого другого», — отмечается в сообщении.
Общая площадь ТЦ «Каравай» составляет 12 тысяч квадратных метров, площадь фермерского рынка — 4 тысячи квадратных метров. На нулевом уровне и на втором этаже расположились самые востребованные магазины одежды, мебели, цифровой техники, косметики, студии красоты, рестораны, кафе быстрого обслуживания, пекарня полного цикла, аптека, салоны связи, салон цветов и детская игротека.
Фасад нового торгового центра украшен выполненными вручную фресками по уникальным эскизам, разработанным специально для ТЦ «Каравай». В здании размещены эскалаторы, пассажирские лифты, ТЦ оборудован новейшими инженерными системами вентиляции, кондиционирования. Парковка включает более 200 машино-мест.
В открытии торгового центра принял участие глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, президент Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Куимов, президент группы компаний «Остов», (генеральный застройщик «Каравая») Игорь Шаповалов, член Союза архитекторов, руководитель градостроительной компании «Яузапроект» Илья Заливухин, депутаты Московской областной думы Александр Баранов и Олег Рожнов, председатель совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Анатолий Шкурков.
Шамнэ отметил, что появление рынка качественно нового уровня дает возможность создать много новых рабочих мест, а прекрасный внешний вид здания реализован с сохранением исторической архитектуры центральной части города и поздравил жителей с приобретением нового центра притяжения.
В честь открытия ТЦ провели развлекательную шоу-программу с мастер-классами, конкурсами и призами, а вечером на концертной площадке возле ТЦ «Каравай» выступили кавер-группа «Лазурный берег», а также звезды российской эстрады Наташа Королева и группа «На-на».
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