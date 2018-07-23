Украинская авиакомпания за минуты до взлета выгнала с борта семью

Семья с 10-летним ребенком не смогла вылететь из Мюнхена в Киев, хотя у каждого из троих пассажиров на руках были посадочные билеты. Об этом сообщает украинское издание «Маю право» («Имею право» — прим.ред.).

По информации журналистов, инцидент произошел 19 июля. Украинская авиакомпания отказалась пускать людей на самолет рейсом Мюнхен — Киев, так как в воздушную гавань Германии прибыл авиалайнер меньшего размера, чем предполагалось. В итоге всем мест не хватило. Семью с ребенком просто выгнали с борта, и самолет улетел без них.

Что стало причиной отказа и как могла возникнуть такая ситуация, семье никто не объяснил. Впрочем, история завершилась «хэппи эндом». Через несколько часов троих пассажиров посадили на другой самолет до Киева. После представители авиакомпании принесли свои извинения и пообещали компенсировать расходы.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что звезда «Дома-2» задержала вылет самолета из-за пропавшего портфеля.