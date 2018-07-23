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Эксперт: Ирану не составит труда перекрыть Персидский залив
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Эксперт: Ирану не составит труда перекрыть Персидский залив 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
«Пока угрозы остаются угрозами. Если в Персидском заливе начнутся проблемы с движением танкеров — тогда можно будет посмотреть, насколько это скажется на глобальном нефтяном рынке», — заявил газете ВЗГЛЯД иранист Михаил Крутихин комментируя угрозы президента США в адрес иранского руководства.
«Трамп может угрожать каким-то вооруженным вторжением или интервенцией, но я в это не верю. Мы видим, что руководитель Ирана предупредил, что не нужно хватать тигра за хвост. Это дурная игра, начинать какие-либо действия там, где это может вылиться в непредсказуемость глобального масштаба. Я предполагаю, что до этого не дойдет», — отметил экономический аналитик, кандидат исторических наук, иранист Михаил Крутихин.
«Иран готов за себя постоять. К тому же, Ирану не составит труда перекрыть выход из Персидского залива, откуда на мировой рынок поступает 1/3 нефти. И любое вооруженное вмешательство в данном регионе не будет способствовать восстановлению нормального судоходства», — пояснил эксперт.
«У Ирана достаточно серьезные военные силы, чтобы быть региональным игроком, но это не те времена, когда у шаха была чуть ли не вторая или третья армия по оснащенности в мире», — отметил Крутихин. Однако, по словам собеседника, размеры Ирана и разбросанность объектов на его территории говорит о том, что на него американцам будет трудно напасть. «Какая-либо наземная операция против него исключена, а точечные удары по отдельным объектам не принесут пользы», — резюмировал эксперт.
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп опубликовал гневное послание иранскому лидеру Хасану Роухани, в котором пригрозил его стране невиданными страданиями. Позже представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что Иран не намерен отказываться от свих принципов и убеждений.
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