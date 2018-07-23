Ещё
Совет ЕЭК отберет противопожарные средства для сертифкации по ТР ЕАЭС 043/2017
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совет ЕЭК отберет противопожарные средства для сертифкации по ТР ЕАЭС 043/2017 

RUБЕЖ 58 минут назад
Фото: RUБЕЖ
Совет Евразийской экономической комиссии начал обсуждение проекта списка средств «пожарного предназначения». Окончательный список будет сформирован до 15 августа 2018 года.
Изготовители данной категории товаров должны предоставить кроме таможенной декларации еще один разрешительный документ, который подтверждал бы соответствие положениям технического регламента «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) от 23 июня 2017 года.
Проект списка разработан МЧС России для предупреждения действий, вводящих потребителей в заблуждение относительно пожарной безопасности продукции. Кроме того, данный перечень устанавливает общие обязательные требования к средствам обеспечения безопасности и пожаротушения на территории государств, входящих в ЕАЭС.
В реестр товаров, на которые нужно получить сертификат соответствия требованиям технического регламента ЕАЭС 043/2017, попали:
— огнетушащие порошки,
— пенообразователи,
— средства огнезащиты,
— погонажные электромонтажные изделия,
— огнетушители,
— автономные устройства для пожаротушения,
— технические устройства,
— работающие в составе систем пожарной автоматики и противодымной вентиляции,
— роботизированные пожаротушительные установки,
— средства индивидуальной защиты и специальная защитная одежда для пожарных, ручные пожарные лестницы, спасательные трапы.
Декларацию соответствия на границе стран, входящих в ЕАЭС должны предоставить производители таких товаров как:
— дополнительное снаряжение пожарных,
— огнетушащие газовые средства,
— пожарные шкафы и краны,
— мобильные пожаротушащие средства,
— инструменты для осуществления специальных работ на пожарах.
Сведения о выданных документах вносятся в Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.
Напомним, техрегламент Таможенного союза с требованиями к средствам пожаротушения и обеспечения пожарной безопасности был опубликован год назад. Вступление в законную силу документа намечено на 1 января 2020 года.
RUБЕЖ: последние новости
В России утвердили списки электронных площадок и банков для госзакупок Проектировщики обсудили перспективы BIM-моделирования на Всероссийском форуме в Саратове Минтруда утвердило профстандарт для проектировщиков слаботочных систем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор463
Дачники будут жить по новым правилам128
Украина приготовилась перехватывать российские корабли116
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России120
Тест: Дачник или дитя асфальта?13
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение