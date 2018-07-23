Совет ЕЭК отберет противопожарные средства для сертифкации по ТР ЕАЭС 043/2017

Совет Евразийской экономической комиссии начал обсуждение проекта списка средств «пожарного предназначения». Окончательный список будет сформирован до 15 августа 2018 года.

Изготовители данной категории товаров должны предоставить кроме таможенной декларации еще один разрешительный документ, который подтверждал бы соответствие положениям технического регламента «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) от 23 июня 2017 года.

Проект списка разработан МЧС России для предупреждения действий, вводящих потребителей в заблуждение относительно пожарной безопасности продукции. Кроме того, данный перечень устанавливает общие обязательные требования к средствам обеспечения безопасности и пожаротушения на территории государств, входящих в ЕАЭС.

В реестр товаров, на которые нужно получить сертификат соответствия требованиям технического регламента ЕАЭС 043/2017, попали:

— огнетушащие порошки,

— пенообразователи,

— средства огнезащиты,

— погонажные электромонтажные изделия,

— огнетушители,

— автономные устройства для пожаротушения,

— технические устройства,

— работающие в составе систем пожарной автоматики и противодымной вентиляции,

— роботизированные пожаротушительные установки,

— средства индивидуальной защиты и специальная защитная одежда для пожарных, ручные пожарные лестницы, спасательные трапы.

Декларацию соответствия на границе стран, входящих в ЕАЭС должны предоставить производители таких товаров как:

— дополнительное снаряжение пожарных,

— огнетушащие газовые средства,

— пожарные шкафы и краны,

— мобильные пожаротушащие средства,

— инструменты для осуществления специальных работ на пожарах.

Сведения о выданных документах вносятся в Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

Напомним, техрегламент Таможенного союза с требованиями к средствам пожаротушения и обеспечения пожарной безопасности был опубликован год назад. Вступление в законную силу документа намечено на 1 января 2020 года.