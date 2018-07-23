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Поликлинику Ленинского района оштрафовали из-за аппарата УЗИ
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Поликлинику Ленинского района оштрафовали из-за аппарата УЗИ 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Прокуратура Ленинского района оштрафовала местную поликлинику на 5 тысяч рублей из-за отсутствия техобслуживания аппарата УЗИ. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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По результатам проверки, которую провела прокуратура Ленинского района, было установлено, что в поликлинике не ведутся журналы установленной формы техобслуживания техники по УЗИ аппарату, не отражены виды и объемы работ по периодическому и текущему обслуживанию медтехники. Также обнаружено, что аппарат УЗИ не включен в перечень оборудования, подлежащего техобслуживанию.
В связи с этим ответственное должностное лицо поликлиники было привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 6.28 КоАП РФ (нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий).
Ранее мы писали, что директор одного из турагентств Нижнего Новгорода присваивала деньги клиентов.
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