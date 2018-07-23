Московские гостиницы вдвое загнули цены на время ЧМ

Номера московских гостиниц подорожали больше, чем в два раза в июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связывают с проведением Чемпионата мира по футболу.

Так, средняя цена за номер в июне 2017 года была порядка 7600 рублей. В июне 2018 года этот показатель превысил 23 500 рублей, отмечают в аналитическом центре CBRE.

Рост цен при этом не отпугнул постояльцев. Средняя загрузка брендированных гостиниц столицы в июне 2018 года составила 89%. Это на 13% выше аналогичного периода прошлого года.

В целом гостиничный рынок Москвы , получил больше, чем любой другой город от прошедшего Чемпионата мира, отмечают аналитики CBRE. Москва была хабом, куда прибывали все болельщики и здесь прошло больше всего матчей мундиаля. По официальным данным столицу за время чемпионата посетило около 3 млн туристов.