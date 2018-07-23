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Журналисты из РФ и Белоруссии познакомятся с программой освоения Арктики
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Журналисты из РФ и Белоруссии познакомятся с программой освоения Арктики 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июля — РИА Новости. Журналисты и эксперты из России и Белоруссии познакомятся с обширными проектами развития арктических регионов РФ в ходе экспертно-медийного пресс-тура в Мурманскую область, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА «Россия сегодня».
Знакомство журналистов с реализацией российской программы освоения Арктики начнется в Мурманске — самом крупном городе, расположенном за Полярным кругом.
Участники пресс-тура встретятся с Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, совершающим рабочую поездку в регион, и губернатором Мурманской области Мариной Ковтун. Журналисты также примут участие в работе круглого стола на тему «Мурманский арктический государственный университет (МАГУ) — научно-технологический хаб региона». Как отмечают специалисты МАГУ, использование потенциала научных и образовательных учреждений двух стран даст мощный синергетический эффект при разработке инновационных продуктов и технологий для Арктики.
Представителям СМИ и экспертам будет представлена широкая панорама — от истории города и области, тесно связанной с российским военно-морским флотом, до современного Мурманска, по праву считающегося столицей русского Заполярья с развитой промышленностью и многими научными учреждениями.
Подробно обсудить перспективы совместной деятельности в формате Союзного государства участники пресс-тура смогут с руководителями филиала МАГУ в городе Кировске, представителями ОА «Апатит» (группа компаний «ФосАгро») и учёными из исследовательского Кольского научного центра РАН в Апатитах.
В ходе поездки журналисты посетят мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время» и рубку подводной лодки «Курск», побывают на атомоходе «Ленин», ознакомятся с бытом коренных народов Севера в саамской деревне «Сам Сыйт».
Развитие Арктики — это не только производство и наука, но и открытие туристических возможностей региона, у журналистов будет возможность оценить их и представить своим читателям и зрителям.
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