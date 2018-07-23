Журналисты из РФ и Белоруссии познакомятся с программой освоения Арктики

Знакомство журналистов с реализацией российской программы освоения Арктики начнется в Мурманске — самом крупном городе, расположенном за Полярным кругом.

Участники пресс-тура встретятся с Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой , совершающим рабочую поездку в регион, и губернатором Мурманской области Мариной Ковтун . Журналисты также примут участие в работе круглого стола на тему «Мурманский арктический государственный университет (МАГУ) — научно-технологический хаб региона». Как отмечают специалисты МАГУ, использование потенциала научных и образовательных учреждений двух стран даст мощный синергетический эффект при разработке инновационных продуктов и технологий для Арктики.

Представителям СМИ и экспертам будет представлена широкая панорама — от истории города и области, тесно связанной с российским военно-морским флотом, до современного Мурманска, по праву считающегося столицей русского Заполярья с развитой промышленностью и многими научными учреждениями.

Подробно обсудить перспективы совместной деятельности в формате Союзного государства участники пресс-тура смогут с руководителями филиала МАГУ в городе Кировске, представителями ОА «Апатит» ( группа компаний «ФосАгро» ) и учёными из исследовательского Кольского научного центра РАН в Апатитах.

В ходе поездки журналисты посетят мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время» и рубку подводной лодки «Курск», побывают на атомоходе «Ленин», ознакомятся с бытом коренных народов Севера в саамской деревне «Сам Сыйт».

Развитие Арктики — это не только производство и наука, но и открытие туристических возможностей региона, у журналистов будет возможность оценить их и представить своим читателям и зрителям.