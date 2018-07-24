Рей из приюта в СВАО мечтает о любящей семье

Красавец Рэй из приюта для бездомных собак «Дубовая Роща» на северо-востоке столицы станет лучшим другом своему человеку. Как сообщили волонтеры, он здоровый, привитый и компактный — ростом по колено.

— В еде он непривередлив, ест кашу с мясом или консервами, сухой корм, любит вареную курицу. Рэй хорошо ладит с другими собаками. Любит гулять в парке и валяться на травке. Если Вас заинтересовал этот парень, то приезжайте знакомиться в наш приют! — отметили в приюте.

Как уточнили волонтеры, Рэю сейчас около трех лет. Желающих познакомиться с питомцем просят позвонить его куратору по номеру телефона 8-925-530-00-32 (Олеся).