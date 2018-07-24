Ещё
Рей из приюта в СВАО мечтает о любящей семье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рей из приюта в СВАО мечтает о любящей семье 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Красавец Рэй из приюта для бездомных собак «Дубовая Роща» на северо-востоке столицы станет лучшим другом своему человеку. Как сообщили волонтеры, он здоровый, привитый и компактный — ростом по колено.
— В еде он непривередлив, ест кашу с мясом или консервами, сухой корм, любит вареную курицу. Рэй хорошо ладит с другими собаками. Любит гулять в парке и валяться на травке. Если Вас заинтересовал этот парень, то приезжайте знакомиться в наш приют! — отметили в приюте.
Как уточнили волонтеры, Рэю сейчас около трех лет. Желающих познакомиться с питомцем просят позвонить его куратору по номеру телефона 8-925-530-00-32 (Олеся).
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Фестиваль «Улыбка, спорт, здоровье - нам в жизни ценное подспорье!» пройдет в СВАО Центр «мои документы» на Алтушке расширил перечень услуг На Илимской появится стартовый дом по программе реновации
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишат желания иметь валюту102
Израиль сбил самолет162
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками92
Тяжелобольная Терехова не может говорить12
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест104
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
02:14
Путин захотел помочь Греции справиться с пожарами
Политика Европа
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение