Ещё
В России изменились правила оформления ОСАГО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России изменились правила оформления ОСАГО 

Авторамблер 27 июля 2018
Фото: Авторамблер
Центробанк уточнил условия для оформления полиса обязательного страхования онлайн.
Согласно письму, которое регулятор разослал страховым компаниям, теперь оформить е-ОСАГО могут только собственник транспортного средства или водитель, который будет вписан в полис.
Таким образом Центробанк закрыл лазейку в законодательстве, которой пользовались мошенники. Они выступали посредниками и, предоставляя недостоверные сведения на этапе оформления полиса онлайн (указывали иной вид транспортного средства или регион), снижали страховую премию. После этого аферисты с помощью графического редактора меняли данные в документе, и передавали его автомобилисту.
В ЦБ напомнили, что если страховая компания не получила премию, соответствующую действующим тарифам, то договор ОСАГО признается недействительным. В таких случаях при ДТП автомобилисту придется самостоятельно возмещать причиненный ущерб.
Теперь страховые компании смогут отказывать посредникам на основании ст. 929 Гражданского кодекса России, в которой говорится, что страхователь должен иметь имущественный интерес в заключении договора страхования.
Авторамблер: последние новости
Рассекречен обновленный Hyundai Tucson для России "Красивые номера" на авто станут роскошью для россиян Как я купил Mercedes S-класса за 250 тысяч, и почему ни разу не пожалел
Комментарии  Ещё 41 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин308
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам551
В Госдуме обрадовали россиян179
Лавров ответил на требование Армении237
«Его дни в посольстве сочтены»31
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение