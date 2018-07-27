В России изменились правила оформления ОСАГО

Центробанк уточнил условия для оформления полиса обязательного страхования онлайн.

Согласно письму, которое регулятор разослал страховым компаниям, теперь оформить е-ОСАГО могут только собственник транспортного средства или водитель, который будет вписан в полис.

Таким образом Центробанк закрыл лазейку в законодательстве, которой пользовались мошенники. Они выступали посредниками и, предоставляя недостоверные сведения на этапе оформления полиса онлайн (указывали иной вид транспортного средства или регион), снижали страховую премию. После этого аферисты с помощью графического редактора меняли данные в документе, и передавали его автомобилисту.

В ЦБ напомнили, что если страховая компания не получила премию, соответствующую действующим тарифам, то договор ОСАГО признается недействительным. В таких случаях при ДТП автомобилисту придется самостоятельно возмещать причиненный ущерб.