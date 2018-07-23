ЦОДД: Столичные камеры фотовидеофиксации технически готовы отслеживать наличие полисов ОСАГО

Столичные камеры фотовидеофиксации технически готовы отслеживать наличие у автомобилистов полисов ОСАГО, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

«Система фотовидеофиксации в Москве универсальна, она обрабатывает огромное количество данных. Дополнительной нагрузки мы не боимся. Технически система полностью готова», — сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что с 1 сентября 2018 г. столичные камеры могут начать отслеживать наличие у автомобилистов полисов ОСАГО.