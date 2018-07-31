Центробанк РФ разрешил автостраховщикам отказывать в продаже электронного ОСАГО посредникам

Согласно имеющимся данным, страховая компания может ответить отказом на желание получить ЭОСАГО, если лицо подавшее заявление не является владельцем ТС, или не имеет прав управления ТС. С такой информацией было письмо, опубликованное на сайте ЦБ РФ.

Данный подход — один из способов борьбы с нечистыми на руку посредниками. Оформляя удаленно анкету, такие дельцы вводят заведомо ложные данные, дабы занизить размер страховой премии.

Бывали случаи, когда в анкету вместо автомобиля прописывали мотоцикл.

Далее в графическом редакторе мошенник прописывает свою цену, которая естественно выше, и распечатывает бланк.

Такой полис является недействительным. А в случае ДТП, обладатель лже полиса будет вынужден покрывать расходы исключительно из своего кармана.

Согласно официальным данным, на начало 2018 года доля электронных полисов ОСАГО составляла 40%.