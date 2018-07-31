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Центробанк РФ разрешил автостраховщикам отказывать в продаже электронного ОСАГО посредникам
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Центробанк РФ разрешил автостраховщикам отказывать в продаже электронного ОСАГО посредникам 

Car.ru 23 минуты назад
Фото: Car.ru
Согласно имеющимся данным, страховая компания может ответить отказом на желание получить ЭОСАГО, если лицо подавшее заявление не является владельцем ТС, или не имеет прав управления ТС. С такой информацией было письмо, опубликованное на сайте ЦБ РФ.
Данный подход — один из способов борьбы с нечистыми на руку посредниками. Оформляя удаленно анкету, такие дельцы вводят заведомо ложные данные, дабы занизить размер страховой премии.
Бывали случаи, когда в анкету вместо автомобиля прописывали мотоцикл.
Далее в графическом редакторе мошенник прописывает свою цену, которая естественно выше, и распечатывает бланк.
Такой полис является недействительным. А в случае ДТП, обладатель лже полиса будет вынужден покрывать расходы исключительно из своего кармана.
Согласно официальным данным, на начало 2018 года доля электронных полисов ОСАГО составляла 40%.
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