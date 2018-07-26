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ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества с полисами e-ОСАГО
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ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества с полисами e-ОСАГО 

Российская Газета 10 часов назад
Фото: Карельские вести
Банк России рассказал о новом способе обмана автовладельцев, оформляющих электронные полисы ОСАГО через посредников.
Cхема проста: посредник занижает стоимость страховки, вводя на сайте страховой компании недостоверные данные о транспортном средстве. К примеру, указывает, что страхуемый автомобиль является мотоциклом. После получения от страховщика полиса в документ вносятся изменения с помощью обычного графического редактора. Автовладелец платит за полис уже реальную сумму страховки.
Так как страховщик не получил страховую премию, соответствующую установленным страховым тарифам, такой договор ОСАГО может быть признан недействительным, предупреждает ЦБ в своем разъяснительном письме. Это значит, что в случае ДТП владельцу такого полиса придется самостоятельно нести ответственность.
Подобная практика обмана автолюбителей посредниками в последнее время получила широкое распространение, отмечают в Банке России. Регулятор предупреждает, что страховая компания вправе отказать в заключении договора ОСАГО в электронном виде, если электронное заявление подано лицом, которое не является собственником автомобиля или не допущено к управлению автомобилем.
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