РСА: Около 16% автовладельцев в Москве могут ездить без полиса ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) в ходе запуска проекта по контролю за ОСАГО через камеры фото— и видеофиксации выявил, что около 16% автовладельцев в столице могут не иметь полиса. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник управления методологии страхования РСА Михаил Порватов

«Взаимодействие с государственными органами позволило обогатить данные нашей базы (автоматизированная информационная система (АИС) ОСАГО — прим. Агентства «Москва») еще тремя идентификаторами, полученными через камеры. Когда была получена такая выгрузка, процент сходимости вырос до 84%. Мы полагаем, что это реальная цифра, и что 16% — это процент людей, которые ездят без полиса в Москве », — сказал М. Порватов.

По его словам, до этого нововведения существовало четыре идентификатора транспортных средств.

«Это госномер автомобиля, ВИН (идентификационный номер транспортного средства — прим. Агентства «Москва»), номер кузова и номер шасси. В АИС ОСАГО должен быть занесен хотя бы один из них, а фиксация автомобилей с помощью камер осуществляется исключительно через госномер. В АИС ОСАГО госномер не является обязательным, так как автомобиль может быть страхован, когда госномер еще не получен. И мы не можем отследить такие случаи. Выполнена сверка по московским госномерам, по ее итогам выявлено совпадение всего на 20-30%. Стало понятно, что эта схема не будет работать. Мы после этого предприняли определенные действия, чтобы страховщики давали данные по госномерам и в итоге процент таких договоров с госномерами резко вырос, но все равно теоретически машина может быть застрахована без госномера и если у машины отсутствует госномер, это не значит, что у нее нет полиса ОСАГО», — пояснил он.

Он также отметил, что для того, чтобы к 1 сентября запустить систему выявления автомобилей без ОСАГО с помощью городских камер, необходимо решить ряд вопросов.