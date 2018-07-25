Ещё
РСА: Около 16% автовладельцев в Москве могут ездить без полиса ОСАГО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян спасут от увольнений
Россиян спасут от увольнений

РСА: Около 16% автовладельцев в Москве могут ездить без полиса ОСАГО 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Российский союз автостраховщиков (РСА) в ходе запуска проекта по контролю за ОСАГО через камеры фото— и видеофиксации выявил, что около 16% автовладельцев в столице могут не иметь полиса. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник управления методологии страхования РСА Михаил Порватов.
«Взаимодействие с государственными органами позволило обогатить данные нашей базы (автоматизированная информационная система (АИС) ОСАГО — прим. Агентства «Москва») еще тремя идентификаторами, полученными через камеры. Когда была получена такая выгрузка, процент сходимости вырос до 84%. Мы полагаем, что это реальная цифра, и что 16% — это процент людей, которые ездят без полиса в Москве», — сказал М. Порватов.
По его словам, до этого нововведения существовало четыре идентификатора транспортных средств.
«Это госномер автомобиля, ВИН (идентификационный номер транспортного средства — прим. Агентства «Москва»), номер кузова и номер шасси. В АИС ОСАГО должен быть занесен хотя бы один из них, а фиксация автомобилей с помощью камер осуществляется исключительно через госномер. В АИС ОСАГО госномер не является обязательным, так как автомобиль может быть страхован, когда госномер еще не получен. И мы не можем отследить такие случаи. Выполнена сверка по московским госномерам, по ее итогам выявлено совпадение всего на 20-30%. Стало понятно, что эта схема не будет работать. Мы после этого предприняли определенные действия, чтобы страховщики давали данные по госномерам и в итоге процент таких договоров с госномерами резко вырос, но все равно теоретически машина может быть застрахована без госномера и если у машины отсутствует госномер, это не значит, что у нее нет полиса ОСАГО», — пояснил он.
Он также отметил, что для того, чтобы к 1 сентября запустить систему выявления автомобилей без ОСАГО с помощью городских камер, необходимо решить ряд вопросов.
«Необходимо, во-первых, утвердить бизнес-схему, понять все бизнес процессы, проработать правовую составляющую, потому что есть варианты взаимодействия с разными дорожными службами, например, с ЦОДД или ГАИ. Во-вторых, нужно обеспечить техническую реализацию — это взаимодействие информационных систем, передача выгрузок и тому подобное. Все это достаточно сложно, но работа идет»», — заключил М. Порватов.
Агентство «Москва»: последние новости
"Роскосмос": Кудрявцев арестован, Пайсон - свидетель "Аэрофлот" предупредил о проблемах с багажом в Шереметьеве Два села на юге ДНР попали под обстрел украинских силовиков
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след159
Крымский мост начал отделяться от Крыма566
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске37
Россия пригрозила Грузии силой243
Заявление Лолиты грозит международным скандалом301
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение