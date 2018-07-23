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Почему водители больше не смогут ездить без ОСАГО
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Почему водители больше не смогут ездить без ОСАГО 

Авторамблер 19 часов назад
Фото: Авторамблер
В Центре организации дорожного движения Москвы заявили, что дорожные камеры научились фиксировать автомобили без «автогражданки».
В ЦОДД отметили, что система уже сейчас обрабатывает огромное количество данных. «Дополнительной нагрузки мы не боимся. Технически система полностью готова», — цитирует пресс-службу организации агентство «Москва».
Напомним, в Москве водителям начнут приходить «письма счастья» за езду без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности с 1 сентября 2018 года. Информации о том, когда такие комплексы появятся в других городах, пока нет.
Как сообщал «Авторамблер», комплексы будут фиксировать все машины, проехавшие за день (около 4 млн шт.), а ночь отведена под обработку информации. Каждый автомобиль проверят по базе РСА на предмет наличия полиса обязательного страхования. Штраф за езду без страховки в размере 800 рублей будет выписываться раз в сутки.
Фото: РИА «Новости» / Максим Блинов
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