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Электронные ОСАГО запретили продавать не собственникам автомобилей
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Электронные ОСАГО запретили продавать не собственникам автомобилей 

Новая Кубань 29 июля 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 29 июля — Новая Кубань. Банк России разрешил страховщикам отказывать в приобретении электронного полиса ОСАГО не собственникам автомобиля. Данная мера направлена на ликвидацию посредников в е-ОСАГО. В ЦБ пояснили, что в последнее время участились случаи продажи электронных ОСАГО посредниками. Такие покупатели вводят ложные сведения, желая удешевить стоимость страховки. Например, выдают автомобили за мотоциклы, снижают их мощность, указывают неверный регион и т.д. Получив дешевый е-полис, посредники вносят в него реальные данные при помощи фотошопа и перепродают автовладельцам.
В ЦБ также предупредили, что такая страховка может быть признана недействительной, а её держатель привлечен к ответственности.
Стоит отметить, что спрос на электронные полисы ОСАГО в России растет с каждым годом. Так, в декабре 2017 года количество проданных е-ОСАГО составило 34 процента, в феврале 2018 этот показатель увеличился до 42 процентов, а в прошлом месяце достиг 50 процентов. Ожидается, что к концу текущего года на долю е-ОСАГО будет приходиться 80-90 процентов продаж.
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