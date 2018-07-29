Электронные ОСАГО запретили продавать не собственникам автомобилей

Краснодар . 29 июля — Новая Кубань. Банк России разрешил страховщикам отказывать в приобретении электронного полиса ОСАГО не собственникам автомобиля. Данная мера направлена на ликвидацию посредников в е-ОСАГО. В ЦБ пояснили, что в последнее время участились случаи продажи электронных ОСАГО посредниками. Такие покупатели вводят ложные сведения, желая удешевить стоимость страховки. Например, выдают автомобили за мотоциклы, снижают их мощность, указывают неверный регион и т.д. Получив дешевый е-полис, посредники вносят в него реальные данные при помощи фотошопа и перепродают автовладельцам.

В ЦБ также предупредили, что такая страховка может быть признана недействительной, а её держатель привлечен к ответственности.