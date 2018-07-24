Дорожные камеры готовы к контролю полисов ОСАГО

Московские комплексы автоматической фиксации нарушений могут начать проверять наличие у автомобилистов полисов ОСАГО уже с 1 сентября 2018 года. При этом никаких дополнительных усовершенствований существующая система мониторинга не потребует.