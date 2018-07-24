Ещё
Дорожные камеры готовы к контролю полисов ОСАГО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дорожные камеры готовы к контролю полисов ОСАГО 

Вести.Ru 54 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Московские комплексы автоматической фиксации нарушений могут начать проверять наличие у автомобилистов полисов ОСАГО уже с 1 сентября 2018 года. При этом никаких дополнительных усовершенствований существующая система мониторинга не потребует.
Вести.Ru: последние новости
Немецкий политик: Меркель склонилась перед интересами США Жара и сильный ветер: ситуация с пожарами в Греции выходит из-под контроля Глава аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации покинет свой пост
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет73
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками59
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий147
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест104
Россия выслала разведчика в Черное море21
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение