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Дорожные камеры готовы к контролю полисов ОСАГО
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Дорожные камеры готовы к контролю полисов ОСАГО
Вести.Ru
54 минуты назад
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Вести.Ru
Московские комплексы автоматической фиксации нарушений могут начать проверять наличие у автомобилистов полисов ОСАГО уже с 1 сентября 2018 года. При этом никаких дополнительных усовершенствований существующая система мониторинга не потребует.
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