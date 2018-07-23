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Потоп парализовал движение в Киеве
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Потоп парализовал движение в Киеве 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.
«Станция метро «Левобережная» стоит в пробке, под мостом метро всё залито. Объезжайте», — указано в сообщении.
На видео можно разглядеть автомобили, которые не решаются ехать в воду.
Как указывают ресурсы, сообщающие о пробках, движений по Броварскому проспекту в районе «Левобережной» в направлении центра города осложнено. Пробка тянется до станции метро «Дарница».
Ранее киевлян и гостей столицы предупреждали об усилении ветра и грозе. Ухудшение погодных условий прогнозировалось по всей территории Украины.
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