Потоп парализовал движение в Киеве

Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

«Станция метро «Левобережная» стоит в пробке, под мостом метро всё залито. Объезжайте», — указано в сообщении.

На видео можно разглядеть автомобили, которые не решаются ехать в воду.

Как указывают ресурсы, сообщающие о пробках, движений по Броварскому проспекту в районе «Левобережной» в направлении центра города осложнено. Пробка тянется до станции метро «Дарница».