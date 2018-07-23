Главные мировые новости понедельника

Investing.com — Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в понедельник, 23 июля 2018 г.

Опасения о геополитической ситуации вновь вышли на первый план после того, как в воскресенье вечером в своем сообщении в Twitter президент США Дональд Трамп предупредил президента Ирана Хасана Рухани больше никогда не угрожать Соединенным Штатам, если Иран не хочет пострадать от последствий таких угроз.

Это сообщение было опубликовано через несколько часов после того, как Рухани предупредил Трампа о том, что враждебная политика по отношению к Тегерану может привести к такой войне, которая станет всем войнам война.

Администрация Трампа ранее жестко критиковала Иран, разорвала ядерную сделку между этой страной и западными государствами, а также с ноября намерена возобновить санкции против этой страны.

Трамп также угрожал остановить экспорт иранской нефти, что способно нанести удар по иранской экономике.

2. Эскалация напряженности между США и Ираном привела к росту нефтяных цен Обмен резкими заявлениями между Вашингтоном и Тегераном вызвал рост цен на нефть.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на $0,65 или приблизительно на 0,9% до $73,75 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли на $0,38 или приблизительно на 0,6% до $68,64 за баррель.

Иран является одним из ведущих производителей нефти на Ближнем Востоке и членом ОПЕК

Любое снижение поставок нефти из Ирана может привести к сокращению глобальных запасов нефти.

3. Напряженная неделя квартальных отчетов стартует с отчета Alphabet

На этой неделе свои отчеты представит около 170 компаний Уолл-стрит, охваченных индексом S&P 500, а также 11 компаний, охваченных индексом Dow. Эта неделя станет неделей наибольшего числа отчетов американских компаний за второй квартал.

Основное внимание привлекут отчеты Google , Facebook и Amazon.

После завершения торгов в понедельник о результатах своей деятельности за квартал отчитается владеющая Google компания Alphabet (NASDAQ:GOOGL). По прогнозам аналитиков, Alphabet отчитается о доходе на акцию в размере $9,66 и о выручке в размере $25,58 млрд

На этой неделе также свои отчеты опубликуют такие технологические компании как Facebook (NASDAQ:FB), Amazon (NASDAQ:AMZN), Twitter, Intel (NASDAQ:INTC), Spotify, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), PayPal Qualcomm (NASDAQ:QCOM).

На данный момент свои отчеты за второй квартал опубликовали 87 компаний, охваченных индексом S&P 500. Согласно данным FactSet, 83% из этих отчетов превысили прогнозы экспертов.

4. Фьючерсы фондовых рынков США указывают, что рынки откроются снижением

На Уолл-стрит рабочая неделе готова стартовать на минорной ноте. Основные индексы фондовых бирж США готовы начать торги незначительным снижением. Внимание инвесторов сосредоточено на сезоне квартальных отчетов американских компаний.

К 12:30 МСК фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торгуется ниже на 20 пунктов или на 0,3%. Фьючерсы на индекс голубых фишек Dow и на индекс S&P 500 также указали на незначительное снижение на открытии соответствующих торговых сессиях.

К середине утренней сессии индексы большинства основных европейских фондовых бирж снизились. Акции компаний почти всех секторов экономики торгуются в красной зоне. Лидерами снижения стали акции автопроизводителей, которые подешевели на 1,3% на фоне опасений по поводу международной торговли.

Торги на азиатских биржах показали смешанный результат: лидером снижения стал японский Nikkei 225 из-за курса иены.

5. Заявления Трампа привели к снижению курса доллара

Курс доллара США снизился против других основных валют. Инвесторы продолжают оценивать заявления Трампа относительно высокого курса американской валюты.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, незначительно изменился около позиции 94,31. Во время ночных торгов индекс доллара опускался до 93,98 — минимального значения с 11 июля.

На рынке облигаций цены на облигации США незначительно снизились, что привело к росту доходности десятилетних государственных облигаций США до 2,88%. Доходность двухлетних гособлигаций США остается близко к значению 2,59%.

Настроения инвесторов остаются нестабильными после того, как Трамп раскритиковал монетарную политику ФРС , заявив о том, что планы центробанка относительно повышения процентной ставки подрывают его усилия по укреплению американской экономики.

В своих сообщениях в Twitter он также выразил сожаление о высоком курсе американского доллара, а также обвинил Китай ЕС в манипулировании курсом валют и значением процентной ставки, которые позволяют им получить преимущество в торговле со США.

На фронте экономических данных в понедельник внимание инвесторов привлечет отчет по объему продаж на вторичном рынке жилья в США.