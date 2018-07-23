В Самаре под суд попал мужчина, избивший женщину скалкой

Захарова обвиняли в том, что, будучи пьяным, на почве внезапно возникшей неприязни он ударил женщину скалкой по левому локтю и голове. В результате агрессивной выходки потерпевшая получила перелом кости левого локтя, что было признано как вред здоровью средней тяжести, раны в теменной области и черепно-мозговую травму — сотрясения головного мозга, что признано легким вредом здоровью.

В отношении Захарова возбудили уголовное дело. Он предстал перед судом Кировского района Самары

Во время заседания потерпевшая обратилась с заявлением о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, указав, что причиненный вред ей полностью заглажен.

Обвиняемый, его защитник и представитель гособвинения не были против. В итоге суд прекратил уголовное дело.