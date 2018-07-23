Житель Омска расстрелял двух братьев в центре города

Житель Омска устроил стрельбу в центре города. Против него возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел ночью. 25-летний мужчина заметил, что девушка, которая раньше встречалась с его другом, общается с двумя братьями. Он пригласил молодых людей встретиться ночью около «Яблоньки». В ходе беседы выхватил травматический пистолет и начал стрелять по собеседникам. Младший брат (19 лет) получил пулю в щеку, старший (24 года) — в левое бедро.