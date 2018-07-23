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Житель Омска расстрелял двух братьев в центре города
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Житель Омска расстрелял двух братьев в центре города 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Житель Омска устроил стрельбу в центре города. Против него возбудили уголовное дело.
Инцидент произошел ночью. 25-летний мужчина заметил, что девушка, которая раньше встречалась с его другом, общается с двумя братьями. Он пригласил молодых людей встретиться ночью около «Яблоньки». В ходе беседы выхватил травматический пистолет и начал стрелять по собеседникам. Младший брат (19 лет) получил пулю в щеку, старший (24 года) — в левое бедро.
Против стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью», сообщает Om1.ru. В ходе следствия будет установлено, имел ли подозреваемый право на ношение оружия.
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