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Замглавы Минфина: долларовый рынок евробондов более емкий по сравнению с рынком евро
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Замглавы Минфина: долларовый рынок евробондов более емкий по сравнению с рынком евро 

ТАСС 14 минут назад
Буэнос-Айрес, 23 июля. /ТАСС/. Минфин России пока не изучал возможности выхода на рынок с новыми евробондами в евро, но считает долларовый рынок еврооблигаций более емким, чем рынок в евро, сказал журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.
"Мы не изучали пока возможности рынка. Но факт остается фактом — американский рынок остается самым емким", — сказал Сторчак в ответ на вопрос, сохраняет ли Минфин планы выпустить в этом году евробонды в евро.
Минфин начнет работу по выходу на рынок евробондов, когда инвестиционный консультант — «ВТБ Капитал» — сообщит о благоприятной конъюнктуре, добавил Сторчак: «У нас отобраны структуры, которые будут заниматься этим. Мы выбирали на весь год организаторов. Как только эксперты финансового агента скажут, что конъюнктура складывается, начнем работу. Это делается быстро».
Последний раз Минфин размещал евробонды в евро в сентябре 2013 года — на сумму €750 млн с погашением в 2020 году.
В декабре 2017 года министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил выпуска Россией в 2018 году евробондов в евро при наличии спроса инвесторов. В мае Сторчак говорил, что размещение суверенных облигаций в евро поможет захеджировать риски валютных колебаний, хотя сам процесс сложнее, чем размещение евробондов в долларах.
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