Куда плывут и как живут киты

23 июля в мире отмечается День китов и дельфинов. В 1982 году в этот день Международная китобойная комиссия проголосовала за полный запрет коммерческой добычи китов с сезона 1985-1986 года. Запрет вступил в силу 19 февраля 1986 года, поэтому в этот день отмечают еще один праздник — Всемирный день китов.

России обитает несколько десятков видов китов и дельфинов. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красные книги Российской Федерации и Международного союза охраны природы.

Об изучении морских млекопитающих, загрязнении Мирового океана и подрастающем поколении экологов корреспонденту «Года экологии» рассказал ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН , заместитель руководителя программы «Белуха — белый кит» Дмитрий Глазов.

Вылов под вопросом

О том, что выловленных в России косаток, дельфинов и белух продают в зарубежные океанариумы, сказано и написано уже немало. Тем не менее проблема по-прежнему остается актуальной. В России с 1982 года запрещен коммерческий вылов косаток, однако он все еще разрешен в научно-исследовательских и культурно-просветительских целях.

Одним из видов морских млекопитающих, популяция которых из-за вылова находится под угрозой, являются косатки. В 2017 году государственная экологическая экспертиза добились аннуляции квоты на их вылов, однако в 2018 году Росрыболовство ее восстановило и получило разрешение на отлов 13 косаток из Охотского моря.

По словам Дмитрия Глазова, выдавая разрешение на отлов, ведомство основывалось на устаревших данных о численности косаток, обитающих в Охотском море, и не приняло в расчет тот факт, что их популяция делится на две категории: многочисленную, обитающую в открытом океане, где ее трудно добывать, и малочисленную прибрежную, из которой и будут изыматься особи. Также, по мнению ученого, следует изменить систему распределения квот.

"Распределять квоты на отлов морских млекопитающих нужно на конкурсной основе, как это делается для других видов — для рыбы и крабов, например. Это сделает систему прозрачной: будет ясно, кто ловит, сколько и зачем", — считает Дмитрий Глазов.

Куда плывут и как живут киты

Беспокойство экологов понятно: в природе у косаток нет естественных врагов. Они долго живут, медленно развиваются и редко размножаются. Изъятие большого количества особей может привести к снижению и даже исчезновению популяции.

Бережное изучение

Полный отказ от вылова и содержания морских млекопитающих в неволе — дело будущего. Пока ученые не могут полностью перейти на их изучение в естественной среде обитания.

"История изучения животных в неволе или на воле имеет определенные этапы. Когда был разрешен китобойный промысел, очень хорошо изучили морфологию, патологии морских млекопитающих. В то время была возможность фактически пощупать всех китов, которые существуют в Мировом океане. Но этот этап закончился. То есть сейчас в принципе можно вдаваться в детали генетики, например, но открытия в плане морфологии сделать уже трудно", — считает Дмитрий Глазов.

Следующим этапом изучения китов и дельфинов, который, по словам ученого, продолжается и сейчас, стало изучение особенностей поведения животных, их слуха, коммуникаций. И это невозможно было сделать в открытом океане, поскольку требовалась установка на них специальных приборов. Датчики устанавливают и сейчас, но в настоящее время они стали более миниатюрными, что позволяет изучать морских млекопитающих не только в неволе, но и в естественной среде.

"У нас есть мечта: не втыкать в кита передатчик, чтобы следить за перемещением, а пустить рядом с ним подлодку небольшую, которую животное и не заметит, а данные будут поступать, такие же, как с современных передатчиков, только без воздействия на животное", — рассказывает Дмитрий Глазов и добавляет, что уже сейчас ученые на исследовательских станциях стараются как можно реже брать у животных кровь и ткани для анализа.

"Мне кажется, наступает переломный момент в изучении животных, когда потихонечку будут от исследований в неволе отказываться, но этот момент еще не наступил", — говорит ученый.

Новое звено в пищевой цепочке

Еще одна актуальная проблема как для Мирового океана, так и для обитающих в нем млекопитающих, рыб и растений, — микропластик. Известно, что пластиковые отходы, являющиеся одной из составляющих морского мусора, не разлагаются полностью, а лишь измельчаются.

"Микропластик является субстратом для различных водорослей и микроорганизмов. Получаются как бы плотики для водорослей, которые плавают в толще воды на разной глубине, вода теряет прозрачность, меняется отражающая способность воды", — объясняет Дмитрий Глазов.

По его словам, микропластик обнаружен и в арктических льдах, и в Баренцевом море, и даже в озере Байкал. Как отмечает ученый, его итоговыми потребителями становятся те, кто питается рыбой: морские млекопитающие и человек.

Куда плывут и как живут киты

"В Японии уже было проведено исследование, которое выявило, что человек, употребляющий большое количество морепродуктов, в год съедает около килограмма микропластика", — отмечает Дмитрий Глазов и добавляет, что в нашей стране разработка методов борьбы с микропластиком находится в начальной стадии, а как повлияет его распространение на экологию, пока не очень понятно.

Надежда на подрастающее поколение

В наши дни решение экологических проблем берут на себя не только ученые, но и неравнодушные люди — экологические волонтеры, занимающиеся уборкой и обустройством заповедных земель, лесов, парков и, конечно же, водных объектов.

А еще бережному отношению к природе, в том числе водоемам и их обитателям, начинают учить с детства. Молодежь и школьники привлекаются к природоохранной деятельности с помощью современных мотивационных механизмов экологического просвещения.

Одной из организаций, занимающихся экологическим просвещением, является всероссийский детский центр «Океан». В 2017 году в нем была открыта дружина «Океанская эскадра», где изучают не только морское дело, но и морскую флору и фауну.

"Поскольку лагерь стоит на берегу Японского моря, то у детей там есть морская практика. К ним приезжают сотрудники океанариума с острова Русский, сотрудники Института биологии моря им. А. В. Жирмунского", — рассказывает Дмитрий Глазов, приезжавший этим летом в лагерь читать лекции.

По его словам, в «Океан» набирают детей по результатам экологических конкурсов, по квотам от регионов. Они победители и номинанты различных экологических программ.

"Дети мотивированные, им интересно, они за преподавателем сами бегают, расспрашивают, потом в свои регионы разъезжаются, ведут уже сами какую-то работу. Детям нравится, потому что это движуха. И потом, экология — она им понятна, близка и интересна", — говорит ученый.

Хочется надеяться, что подрастающее поколение юных экологов не растеряет с годами энтузиазм, в будущем продолжит решение экологических проблем уже на более глобальном уровне и, может быть, не только придумает, как очистить Мировой океан от мусора, но и добьется более бережного отношения к морским млекопитающим.