Интернет-трафик в фан-зоне Самары превысил трафик чемпионата мира в Бразилии

Япония. Фан-зона на площади Куйбышева стала главным центром притяжения и для российских любителей футбола, и для иностранных гостей. На фестивале болельщиков в сети МегаФона были зарегистрированы гости из 80 стран мира. Рекордным по количеству гостевых стран стал день 2 июля, когда на стадионе «Самара Арена» играли Бразилия Мексика , а в Ростове-на-Дону — Бельгия Эквадор, Гватемала, Гондурас, Ямайка, Иордания и Ливия. Посмотреть эти трансляции пришли гости из 33 государств. По многочисленности туристов и объему их мобильного трафика первое место заняли США . А в число наиболее экзотических для фан-зоны стран вошли Алжир В целом за время работы фан-зоны через сеть оператора здесь прошло 2,9 млн минут голосовых вызовов и 25,23 Тб. "Даже при таком колоссальном трафике МегаФон обеспечил на всех объектах 100-процентную доступность телеком-услуг. Благодаря тщательной подготовке к этому масштабному спортивному событию чемпионат 2018 года стал самым мобильным в истории. Голосовой трафик в сети МегаФона в Самаре на территории фан-зоны оказался даже больше, чем в сетях всех мобильных операторов во время аналогичных соревнований в 2014 году в Бразилии. Мы сделали всё, чтобы каждый абонент и иностранный гость постоянно оставался на связи", — комментирует директор Самарского отделения компании МегаФон Максим Токаренко