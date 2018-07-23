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Интернет-трафик в фан-зоне Самары превысил трафик чемпионата мира в Бразилии
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Интернет-трафик в фан-зоне Самары превысил трафик чемпионата мира в Бразилии 

Волга Ньюс 59 минут назад
Фан-зона на площади Куйбышева стала главным центром притяжения и для российских любителей футбола, и для иностранных гостей. На фестивале болельщиков в сети МегаФона были зарегистрированы гости из 80 стран мира. Рекордным по количеству гостевых стран стал день 2 июля, когда на стадионе «Самара Арена» играли Бразилия и Мексика, а в Ростове-на-Дону — Бельгия и Япония.
Посмотреть эти трансляции пришли гости из 33 государств. По многочисленности туристов и объему их мобильного трафика первое место заняли США. А в число наиболее экзотических для фан-зоны стран вошли Алжир, Эквадор, Гватемала, Гондурас, Ямайка, Иордания и Ливия.
В целом за время работы фан-зоны через сеть оператора здесь прошло 2,9 млн минут голосовых вызовов и 25,23 Тб.
"Даже при таком колоссальном трафике МегаФон обеспечил на всех объектах 100-процентную доступность телеком-услуг. Благодаря тщательной подготовке к этому масштабному спортивному событию чемпионат 2018 года стал самым мобильным в истории. Голосовой трафик в сети МегаФона в Самаре на территории фан-зоны оказался даже больше, чем в сетях всех мобильных операторов во время аналогичных соревнований в 2014 году в Бразилии. Мы сделали всё, чтобы каждый абонент и иностранный гость постоянно оставался на связи", — комментирует директор Самарского отделения компании МегаФон Максим Токаренко.
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