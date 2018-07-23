Избиркомы Курской области завершили этап регистрации кандидатов 

В единый день голосования 9 сентября в регионе планируется провести 36 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления
Избирательные комиссии региона завершили этап регистрации кандидатов во время муниципальных выборов, назначенных на единый день голосования 9 сентября. В предвыборной борьбе будут участвовать 1112 кандидатов из 1137, избирательный «конкурс» — около трех претендентов на один вакантный мандат.
18 кандидатам отказали в регистрации по причинам отсутствия необходимых документов, а также сокрытия кандидатами сведений о судимостях. 7 кандидатов выбыли по личным заявлениям после выдвижения и регистрации.
В выборах продолжают участвовать 972 представителя всех шести избирательных объединений, заявивших о выдвижении кандидатов: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (387 кандидатов), КПРФ (118), ЛДПР (381), СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (84), «Казачья партия Российской Федерации» (1), «ПАРТИЯ ДЕЛА» (1). В порядке самовыдвижения ‒ 140 кандидатов, сообщает Председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика.
В настоящее время кандидаты имеют право проводить агитационные мероприятия, встречи с избирателями, выпускать и распространять печатные, аудиовизуальные агитационные материалы.
В единый день голосования 9 сентября планируется провести 36 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.
Предстоит избрать глав трех районов — Кореневского, Октябрьского и Пристенского, главу города Суджи, а также 387 депутатов представительных органов муниципальных образований. Самые крупные — выборы составов Представительных Собраний 16 районов (Глушковского, Железногорского, Золотухинского, Кореневского, Курчатовского, Медвенского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, Советского, Солнцевского, Тимского, Фатежского, Черемисиновского и Щигровского).
Кроме того, предстоит избрать депутатов Дмитриевской городской Думы, Собраний депутатов четырех поселков: Горшечное Горшеченского района, Кшенский Советского района, Магнитный Железногорского района, Хомутовка Хомутовского района.
Планируется распределить 391 вакантное место в органах местного самоуправления. Правом голоса обладают около 300 тысяч граждан.