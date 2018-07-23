Избиркомы Курской области завершили этап регистрации кандидатов

В единый день голосования 9 сентября в регионе планируется провести 36 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления

Избирательные комиссии региона завершили этап регистрации кандидатов во время муниципальных выборов, назначенных на единый день голосования 9 сентября. В предвыборной борьбе будут участвовать 1112 кандидатов из 1137, избирательный «конкурс» — около трех претендентов на один вакантный мандат.

18 кандидатам отказали в регистрации по причинам отсутствия необходимых документов, а также сокрытия кандидатами сведений о судимостях. 7 кандидатов выбыли по личным заявлениям после выдвижения и регистрации.

В настоящее время кандидаты имеют право проводить агитационные мероприятия, встречи с избирателями, выпускать и распространять печатные, аудиовизуальные агитационные материалы.

В единый день голосования 9 сентября планируется провести 36 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

Предстоит избрать глав трех районов — Кореневского, Октябрьского и Пристенского, главу города Суджи, а также 387 депутатов представительных органов муниципальных образований. Самые крупные — выборы составов Представительных Собраний 16 районов (Глушковского, Железногорского, Золотухинского, Кореневского, Курчатовского, Медвенского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, Советского, Солнцевского, Тимского, Фатежского, Черемисиновского и Щигровского).

Кроме того, предстоит избрать депутатов Дмитриевской городской Думы , Собраний депутатов четырех поселков: Горшечное Горшеченского района, Кшенский Советского района, Магнитный Железногорского района, Хомутовка Хомутовского района.

Планируется распределить 391 вакантное место в органах местного самоуправления. Правом голоса обладают около 300 тысяч граждан.