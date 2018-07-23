Воробьев: Каждый муниципалитет Подмосковья должен создать свою индустриальную площадку

В каждом муниципальном образовании Московской области должна быть организована своя индустриальная площадка в целях наращивания экономического потенциала, сообщил в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

«У нас каждый глава муниципалитета должен создать свою индустриальную площадку для того, чтобы наращивать экономический потенциал муниципалитета. Мы создали порядка 70 таких площадок, но, к сожалению, загружены они сегодня на 30-35%, то есть потенциал огромный», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что власти Подмосковья облегчают вход инвесторов на территорию региона.

«Если вы вложите более 500 миллионов рублей в Подмосковье, мы вам будем компенсировать и затраты на инфраструктуру, и предоставим земельный участок в определенных индустриальных парках просто за символическую цену», — пояснил Воробьев.