Ещё
Около 2 тыс. человек подали анкеты для включения в кадровый резерв Рязанской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 2 тыс. человек подали анкеты для включения в кадровый резерв Рязанской области 

ТАСС 39 минут назад
ТАСС, 23 июля. Около 2 тыс. человек подали анкеты для включения в кадровый резерв Рязанской области в рамках проекта «Современное государственного управление», стартовавшего в регионе в понедельник при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ. Тех, кто пройдет конкурсный отбор, привлекут к реализации ключевых региональных проектов и предложат должности в госучреждениях, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Презентация проекта «Современное государственного управление» состоялась сегодня в Рязани. В первом этапе анкетирования, состоявшемся в Ледовом дворе, приняли участие около 2 тыс. человек. Участники отвечают на вопросы анкеты, которые проанализируют специалисты РАНХиГС. По итогам будет сформирован кадровый резерв Рязанской области — эти люди смогут занять конкретные должности в правительстве области и внести вклад в реализации ключевых проектов", — сказали в пресс-службе.
Внедрение проекта «Современное государственного управление», по словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, является «первым шагом в создании цифрового решения по аккумулированию регионального кадрового потенциала». «Мы будем системно подходить к вопросам кадрового обеспечения, создадим новые стандарты работы. В новой системе координат будут востребованы все, кто привык работать ответственно, профессионально и добросовестно», — передает пресс-служба слова главы региона.
Специально для реализации проекта в Рязанской области создан портал «кадры 62.рф», где желающие войти в резерв управленческих кадров могут оставить заявку, а затем получить электронную версию анкеты, добавили в пресс-службе.
ТАСС: последние новости
Источник: сбой в системе доставки багажа в Шереметьеве связан с подтоплением Оренбургские ракетчики провели под Астраханью боевой пуск из комплекса "Искандер-М" Счетная палата РФ в скором времени проведет комплексную проверку РКК "Энергия"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину63
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Дачники будут жить по новым правилам133
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор371
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет13
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение