Около 2 тыс. человек подали анкеты для включения в кадровый резерв Рязанской области

"Презентация проекта «Современное государственного управление» состоялась сегодня в Рязани . В первом этапе анкетирования, состоявшемся в Ледовом дворе, приняли участие около 2 тыс. человек. Участники отвечают на вопросы анкеты, которые проанализируют специалисты РАНХиГС. По итогам будет сформирован кадровый резерв Рязанской области — эти люди смогут занять конкретные должности в правительстве области и внести вклад в реализации ключевых проектов", — сказали в пресс-службе.

Внедрение проекта «Современное государственного управление», по словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, является «первым шагом в создании цифрового решения по аккумулированию регионального кадрового потенциала». «Мы будем системно подходить к вопросам кадрового обеспечения, создадим новые стандарты работы. В новой системе координат будут востребованы все, кто привык работать ответственно, профессионально и добросовестно», — передает пресс-служба слова главы региона.

Специально для реализации проекта в Рязанской области создан портал «кадры 62.рф», где желающие войти в резерв управленческих кадров могут оставить заявку, а затем получить электронную версию анкеты, добавили в пресс-службе.