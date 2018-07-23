В G20 хотят заставить IT-гигантов платить налоги по месту получения прибыли

БУЭНОС-АЙРЕС , 23 июл — РИА Новости . Страны G20 намерены обеспечивать конкуренцию на рынке цифровых услуг, и планируют договориться о том, чтобы IT-гиганты платили налоги по месту получения прибыли, а не по месту регистрации головного офиса, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков G20 в Аргентине

Особенность цифровых компаний состоит в том, что головной офис может находиться в одной стране, пользователи программ в другой, а капитал храниться в третьей. Евросоюз планировал ввести новый налог для высокотехнологичных корпораций в размере от 1% до 5% выручки, причем рассчитывать его предполагалось в зависимости от того, где располагается основной сегмент пользователей, а не офис компании, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на проект закона.

Ирландия. Данный проект предполагал увеличение налоговых обязательств таких фирм, как Amazon Google и Facebook, которые обвиняются крупными странами ЕС в том, что направляют прибыль от своей деятельности в страны с низким уровнем налогообложения, такие как Люксембург

ОЭСР в своем докладе в марте 2018 года в преддверии второй встречи министров финансов и глав ЦБ отмечала, что несогласованные действия стран, которые вводят временные цифровые налоги, не дожидаясь коллективного решения, могут оказать негативное влияние на инвестиции и экономический рост.

"Применительно к цифровой экономике, криптоактивам и налогообложению — судя по всему, для этой части бизнеса, который очень сильно развернулся, IT-гигантам надо быть начеку, так как есть четкое желание фискальных органов добиться того, чтобы они платили налоги там, где они зарабатывают. Это одна сторона медали", — заявил Сторчак журналистам.

"Вторая сторона медали — не допустить монополизации на рынке оказания цифровых услуг. Министры и управляющие центральных банков намерены поощрять конкуренцию в своих юрисдикциях. Противоречий в этой части нет", — добавил он.

"Есть общее мнение по налогообложению, желанию сразу, с учётом специфики трансграничных операций цифровых компаний, как можно быстрее договариваться на многостороннем глобальном уровне. Это было ясно в Вашингтоне, здесь подтвердилось", — подчеркнул Сторчак.