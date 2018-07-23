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Салехард прозвучит на весь Китай, и даже мир
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Салехард прозвучит на весь Китай, и даже мир 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямал в ноябре в составе российской делегации может принять участие в ярмарке импортных товаров в Китае. Об этом 23 июля чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китайской Народной Республике Андрей Денисов сообщил на встрече с участниками клуба «Юный дипломат» в Салехарде. Он предложил предстоящую выставку посвятить древнему Обдорску.
«В последние дни я читал в интернете очень много статей и заметок про ваш округ и Салехард. И узнал, что в ноябре окружная столица отметит 80-летие. Салехард с очень интересной и древней историей. Мне, кажется, он заслуживает, чтобы его имя прозвучало на весь Китай, и даже мир», — сказал он.
Отметим, в рамках поездки делегации чрезвычайных и полномочных послов Российской Федерации презентовали ямальский патриотический проект «Карские экспедиции», а также прошла встреча с юными дипломатами и членами молодёжного правительства.
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