Мэр Краснодара взял на себя ответственность за отставание от графика ремонта улицы Тургенева

Краснодар . 25 июля — Новая Кубань. Сегодня в краснодарской администрации обсуждали темпы ремонта улицы Тургенева. Он был начат ещё в прошлом году, произошел срыв сроков. Теперь сроки продлили и перенесли окончание ремонта на 1 октября текущего года.

Однако срыв сроков снова может произойти. Мэр города лично пояснил, с чем это может быть связано:

— Капитальный ремонт ул. им. Тургенева — один из важнейших дорожных проектов. При этом мы видим, что погода вносит коррективы. Дожди сильно залили ремонтируемый участок. Это накладывает ограничения по видам работ, которые можно проводить, пока основание не просохло. Ключевая задача — никаких отступлений от технологии. В ущерб качеству гнать сроки не будем, а за отставание от графика, если оно случится, ответственность беру на себя. Это очень нагруженная магистраль, и здесь все должно быть сделано с гарантией на годы вперед.

В качестве примера Первышов привел ул. Новороссийскую. Он пояснил, что благодаря соблюдению всех технологий, в ущерб чему и были принесены сроки, к качеству дороги нет нареканий. На ул. Новороссийской при проведении ремонта также произошел срыв сроков на 4 месяца. Официальной причиной также называли погодные условия. Однако эту тему обсуждали даже депутаты ЗСК. Было озвучено, что за просрочку работ на объект наложен штраф — 185 млн рублей и выявлены нарушения.

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В итоге директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов пояснил, что на ул. Тургенева на данный момент невозможно продолжать формирование основания «дорожной одежды» как фундамента для будущего асфальтового покрытия. Это обусловлено большим количеством осадков, выпавших в краевой столице в последние дни, что привело к переувлажнению грунта.

Пока специалисты занимаются другими видами работ: демонтаж старых опор электроосвещения, устройство ливневой и фекальной канализации, сетей связи, установка тротуарного камня, идет укладка георешетки, подрядчик завозит гравийно-песчаную смесь.

Напомним, что ремонт ул. Тургенева ведется в том числе и по краевой программе.

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