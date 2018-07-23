Новые байкшеринговые компании не смогут выйти на рынок Куньмина из-за его пересыщения

Куньмин, 23 июля / Синьхуа / — Начиная со следующего месяца в городе Куньмин, административном центре провинции Юньнань на юго-западе Китая , новые байкшеринговые компании не смогут развернуть свою деятельность, поскольку город уже переполнен велосипедами общего пользования.

Действующие сервисы, такие как Mobike и Ofo, с 1 августа также будут подчинены строгим правилам, касающимся вывода из эксплуатации старых велосипедов. Соответствующие правила были приняты транспортными органами.

В частности, количество велосипедов общего пользования в Куньмине теперь не должно превышать 300 тыс. В настоящее время в городе действуют четыре байкшеринговые компании с общим количеством велосипедов около 350 тыс. и 4 млн зарегистрированных пользователей при общей численности населения города 6,6 млн человек.

Парковать велосипеды можно будет только в разрешенных местах.

С велосипедами общего пользования связано немало проблем — заторы на дорогах, сложности с поиском места для парковки, вандализм, они также затрудняют работу служб городского управления. В связи с этим во многих городах Китая были приняты правила, ограничивающие количество велосипедов и регулирующие их использование.

Правительство Куньмина уже отказало нескольким байкшеринговым компаниям, желающим выйти на рынок города. -0-