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Новые байкшеринговые компании не смогут выйти на рынок Куньмина из-за его пересыщения
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Новые байкшеринговые компании не смогут выйти на рынок Куньмина из-за его пересыщения 

ИА Синьхуа 1 час назад
Куньмин, 23 июля /Синьхуа/ — Начиная со следующего месяца в городе Куньмин, административном центре провинции Юньнань на юго-западе Китая, новые байкшеринговые компании не смогут развернуть свою деятельность, поскольку город уже переполнен велосипедами общего пользования.
Действующие сервисы, такие как Mobike и Ofo, с 1 августа также будут подчинены строгим правилам, касающимся вывода из эксплуатации старых велосипедов. Соответствующие правила были приняты транспортными органами.
В частности, количество велосипедов общего пользования в Куньмине теперь не должно превышать 300 тыс. В настоящее время в городе действуют четыре байкшеринговые компании с общим количеством велосипедов около 350 тыс. и 4 млн зарегистрированных пользователей при общей численности населения города 6,6 млн человек.
Парковать велосипеды можно будет только в разрешенных местах.
С велосипедами общего пользования связано немало проблем — заторы на дорогах, сложности с поиском места для парковки, вандализм, они также затрудняют работу служб городского управления. В связи с этим во многих городах Китая были приняты правила, ограничивающие количество велосипедов и регулирующие их использование.
Правительство Куньмина уже отказало нескольким байкшеринговым компаниям, желающим выйти на рынок города. -0-
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