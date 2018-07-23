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ФАС выявила нарушения при закупке на содержание участка трассы «Урал» на 1,5 млрд рублей
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ФАС выявила нарушения при закупке на содержание участка трассы «Урал» на 1,5 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила неправомерный отказ при закупке подразделением Росавтодора на содержание участка трассы М-5 «Урал» с ценой контракта около 1,5 млрд руб., сообщил регулятор.
Закупочная документация, подготовленная заказчиком, содержала противоречивые требования. В частности, параметры, предъявляемые к товару (болты с гайками и шайбами) в закупочной документации расходились со значениями, установленными ГОСТ.
«Такие требования вводили участников закупки в заблуждение и привели к неправомерному отказу одной организации в допуске к участию в аукционе», — сказал заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко.
Кроме того, в проекте контракта заказчик указал, что контракт является сделкой, совершенной под отлагательным условием, что противоречит нормам закона о контрактной системе.
«Управлению автодорог «Приуралье» Росавтодора выдано предписание пересмотреть заявки участников закупки, а также при заключении контракта устранить выявленные нарушение закона о закупках», — уточняется в сообщении.
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