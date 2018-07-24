Ещё
ФАС выявила нарушения при отборе подрядчика на содержание трассы в Башкирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФАС выявила нарушения при отборе подрядчика на содержание трассы в Башкирии 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
ФАС России выдала предписание Управлению автодорог «Приуралье» за нарушение при отборе подрядчика содержания участка трассы М5 в Башкирии, пишет Mkset.ru со ссылкой на ведомство.
Нарушение заключается в том, что в аукцион, проведенный госзаказчиком на право заключения контракта стоимостью 1,5 млрд руб., был допущен только один претендент.
Комиссия ФАС также установила, что закупочная документация заказчика имела противоречивые требования. В частности, параметры, предъявляемые к товару (болты с гайками и шайбами) в закупочной документации расходились со значениями, установленными ГОСТ.
Обнаружились и другие нарушения: к примеру, в проекте было указано, что он является сделкой, совершенной под отлагательным условием, а это противоречит нормам закона о контрактной системе.
Rambler News Service: последние новости
Медведев назвал смерть Вениамина Яковлева невосполнимой потерей для страны В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли два человека США разрешили «Русалу» поставить 3 тыс. тонн алюминия
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мегамост РФ и другие события дня19
Россия стянула военную технику к западным рубежам464
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть169
Тяжелобольная Терехова не может говорить29
Трамп обрушил рубль29
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение