ФАС выявила нарушения при отборе подрядчика на содержание трассы в Башкирии

ФАС России выдала предписание Управлению автодорог «Приуралье» за нарушение при отборе подрядчика содержания участка трассы М5 в Башкирии , пишет Mkset.ru со ссылкой на ведомство.

Нарушение заключается в том, что в аукцион, проведенный госзаказчиком на право заключения контракта стоимостью 1,5 млрд руб., был допущен только один претендент.

Комиссия ФАС также установила, что закупочная документация заказчика имела противоречивые требования. В частности, параметры, предъявляемые к товару (болты с гайками и шайбами) в закупочной документации расходились со значениями, установленными ГОСТ.

Обнаружились и другие нарушения: к примеру, в проекте было указано, что он является сделкой, совершенной под отлагательным условием, а это противоречит нормам закона о контрактной системе.