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В Подмосковье увеличился объем ремонта дорог, выбранных в «Доброделе»
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В Подмосковье увеличился объем ремонта дорог, выбранных в «Доброделе» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Объем ремонта дорог в Подмосковье, выбранных по результатам голосования на портале «Добродел», увеличился более чем в 2 раз в 2018 году, жители региона отобрали для ремонта более 600 дорог общей протяженностью 860 километров, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"В этом году объем ремонта по голосованию на «Доброделе» увеличился в 2,7 раз. Если в 2017 году по итогам народного голосования была отремонтирована 91 дорога протяженностью около 400 километров, то в 2018 году жители выбрали ремонт 639 дорог общей протяженностью 861 километр", — говорится в сообщении.
На портале «Добродел» жители Подмосковья могут оставлять комментарии и фотографии дорог, которые нуждаются в ремонте. Пользователю нужно выбрать свой муниципалитет, найти дорогу, которая нуждается в ремонте или благоустройстве, отметить точку на карте и указать мероприятия, которые необходимы на данном участке, пояснили в пресс-службе.
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