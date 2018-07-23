Минфин: «Почта банк» и Промсвязьбанк также будут продавать «народные ОФЗ»

ВТБ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в марте поставил перед Минфином и Минэкономразвития РФ задачу увеличить объем эмиссии ОФЗ для физлиц в 2018 году до 100 миллиардов рублей и распространить практику таких заимствований на уровень регионов и муниципалитетов. В настоящее время «народные ОФЗ» продают только Сбербанк

"Для того, чтобы эту задачу выполнить, мы меняем условия. Рынок себя исчерпал. Мы сливки сняли, дальше идти некуда. Посчитали возможным облегчить условия вхождения в этот инструмент. Опыт граждане накопили, реклама была, может быть, еще раз рекламу запустим, и банки накопили опыт. Потом мы собираемся освободить граждан от необходимости платить комиссию банкам. Все эти меры, может быть, повысят спрос", — сказал Сторчак.

Специальный инструмент для инвестиций граждан — ОФЗ-н — Минфин впервые выпустил весной прошлого года. Первый выпуск объемом 15 миллиардов рублей был размещен в течение чуть менее одного месяца, затем министерство разместило и второй транш той же серии еще 15 миллиардов рублей. Однако потом интерес к этому инструменту упал.

По словам Сторчака, круг банков-агентов по продаже «народных ОФЗ» будет расширен, и к Сбербанку и ВТБ присоединятся еще две кредитные организации. «Мы исходим из того, что это „Почта банк“ и банк Петра Фрадкова Промсвязьбанк. У них приличная филиальная сеть. „Почта банк“ уже давно активно работает с нами по линии финансового образования. Сотрудничество с Минфином по ОФЗ-н является естественной средой обитания», — сказал он.

"Круг банков мы расширим ровно вдвое. Было два — станет четыре. Их руководство считает, что сумеет значительно увеличить число клиентов, которые готовы будут (покупать ОФЗ-н — ред.). Основной стимул повышения спроса на ОФЗ-н — дальнейшее уменьшение процентных ставок на рынке, прежде всего на депозитном. Будут банки уходить вниз с депозитами, значит привлекательность ОФЗ-н увеличится", — отметил Сторчак.