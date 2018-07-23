Ещё
Минфин: «Почта банк» и Промсвязьбанк также будут продавать «народные ОФЗ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин: «Почта банк» и Промсвязьбанк также будут продавать «народные ОФЗ» 

Прайм 1 час назад
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл — ПРАЙМ. Минфин России включит в число банков-агентов по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения «Почта банк» и Промсвязьбанк, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах финансовой «двадцатки» в Аргентине.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в марте поставил перед Минфином и Минэкономразвития РФ задачу увеличить объем эмиссии ОФЗ для физлиц в 2018 году до 100 миллиардов рублей и распространить практику таких заимствований на уровень регионов и муниципалитетов. В настоящее время «народные ОФЗ» продают только Сбербанк и ВТБ.
"Для того, чтобы эту задачу выполнить, мы меняем условия. Рынок себя исчерпал. Мы сливки сняли, дальше идти некуда. Посчитали возможным облегчить условия вхождения в этот инструмент. Опыт граждане накопили, реклама была, может быть, еще раз рекламу запустим, и банки накопили опыт. Потом мы собираемся освободить граждан от необходимости платить комиссию банкам. Все эти меры, может быть, повысят спрос", — сказал Сторчак.
Специальный инструмент для инвестиций граждан — ОФЗ-н — Минфин впервые выпустил весной прошлого года. Первый выпуск объемом 15 миллиардов рублей был размещен в течение чуть менее одного месяца, затем министерство разместило и второй транш той же серии еще 15 миллиардов рублей. Однако потом интерес к этому инструменту упал.
По словам Сторчака, круг банков-агентов по продаже «народных ОФЗ» будет расширен, и к Сбербанку и ВТБ присоединятся еще две кредитные организации. «Мы исходим из того, что это „Почта банк“ и банк Петра Фрадкова Промсвязьбанк. У них приличная филиальная сеть. „Почта банк“ уже давно активно работает с нами по линии финансового образования. Сотрудничество с Минфином по ОФЗ-н является естественной средой обитания», — сказал он.
"Круг банков мы расширим ровно вдвое. Было два — станет четыре. Их руководство считает, что сумеет значительно увеличить число клиентов, которые готовы будут (покупать ОФЗ-н — ред.). Основной стимул повышения спроса на ОФЗ-н — дальнейшее уменьшение процентных ставок на рынке, прежде всего на депозитном. Будут банки уходить вниз с депозитами, значит привлекательность ОФЗ-н увеличится", — отметил Сторчак.
Прайм: последние новости
"Аэрофлот" сообщает о проблемах с отправкой багажа из Шереметьево Scania запустила в Петербурге производство грузовиков нового поколения Счетная палата РФ проведет комплексную проверку РКК "Энергия"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор497
Дачники будут жить по новым правилам
Украина приготовилась перехватывать российские корабли117
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России124
Тест: Дачник или дитя асфальта?15
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение