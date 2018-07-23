Константин Долгов может стать членом Совета Федерации от Хакасии 

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Заместитель главы управления президента России по общественным проектам Константин Долгов может стать членом Совета Федерации от республики Хакасии. В понедельник глава Хакасии Виктор Зимин представил кандидатов в Совет Федерации, один из которых будет представлять республику в Совфеде в случае победы Зимина на выборах главы региона, сообщила ТАСС секретарь Избирательной комиссии республики Ольга Куюкова.
"Сегодня глава республики Виктор Зимин предоставил документы на регистрацию для участия в выборах главы республики 9 сентября. Он предоставил 132 подписи муниципальных депутатов и глав (минимальное число для регистрации — 126), а также представил список из трех человек, один из которых будет представлять республику в Совете Федерации, в случае его победы. В список вошли заместитель главы управления президента России по общественным проектам Константин Долгов, министр национальной и территориальной политики Хакасии Михаил Побызаков, и корреспондент телеканала РТС Анна Ахпашева", — рассказала Куюкова.
Регистрация кандидата произойдет в течение десяти дней.
Сам Долгов в беседе с ТАСС отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе из администрации президента в Совфед. «Я не видел никаких сообщений [СМИ], ничего комментировать не могу. Это не ко мне вопрос, у нас есть люди, которые комментируют», — заявил он.
Документы на участие в выборах главы Хакасии, кроме Зимина представляющего "Единую Россию", также подали пенсионерка Ирина Бутанаева (Партия малого бизнеса России), продюсер рекламного агентства Михаил Валов (ЛДПР) и московский адвокат Иван Миронов (Российский общенародный союз), председатель хакасского отделения Партии роста Александр Мяхар, лидер местного отделения "Справедливой России" Андрей Филягин, председатель правления Союза жилищных накопительных кооперативов Сергей Ербягин (выдвинут экологической партией «Зеленые»), первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов и депутат Верховного совета Хакасии Олег Иванов (Партия пенсионеров).
Выборы главы Хакасии пройдут в единый день голосования 9 сентября.