Константин Долгов может стать членом Совета Федерации от Хакасии

"Сегодня глава республики Виктор Зимин предоставил документы на регистрацию для участия в выборах главы республики 9 сентября. Он предоставил 132 подписи муниципальных депутатов и глав (минимальное число для регистрации — 126), а также представил список из трех человек, один из которых будет представлять республику в Совете Федерации, в случае его победы. В список вошли заместитель главы управления президента России по общественным проектам Константин Долгов, министр национальной и территориальной политики Хакасии Михаил Побызаков, и корреспондент телеканала РТС Анна Ахпашева", — рассказала Куюкова.

Регистрация кандидата произойдет в течение десяти дней.

Сам Долгов в беседе с ТАСС отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе из администрации президента в Совфед. «Я не видел никаких сообщений [СМИ], ничего комментировать не могу. Это не ко мне вопрос, у нас есть люди, которые комментируют», — заявил он.

Выборы главы Хакасии пройдут в единый день голосования 9 сентября.